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اعتراض 541 مهاجراً أثناء إبحارهم من ليبيا إلى أوروبا
مهاجرون غير شرعيين تم اعتراض قاربهم قبالة سواحل ليبيا (أ ف ب)
25 ابريل 2022 02:52

بنغازي (الاتحاد)

تمكنت السلطات الأمنية الليبية من اعتراض أكثر من 500 مهاجر غير نظامي، أثناء شروعهم الإبحار من الشواطئ الليبية إلى أوروبا.
وأكد مسؤول بجهاز مكافحة الهجرة بوزارة الداخلية الليبية أمس: «ضبط 541 مهاجراً غير نظامي أثناء شروعهم في الهجرة عن طريق البحر إلى أوروبا».
وتمت عملية رصدهم قبالة سواحل مدينة مصراتة.
ونقل المهاجرون ومعظمهم من بنجلادش إلى مركز حكومي لإيواء المهاجرين غير النظاميين في العاصمة طرابلس.
وتتكرر المئات من عمليات اعتراض وإنقاذ المهاجرين إلى جانب تسجيل العشرات من حوادث غرقهم في البحر المتوسط، وعادة ما يستقلون مراكب صيد وقوارب متهالكة.

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