الجزائر: الدول العربية كافة أكدت مشاركتها في «القمة» المقبلة

الجزائر (وكالات)

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مشاركة كل الدول العربية في القمة العربية المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر القادم بالجزائر، مشيراً إلى أن «بلاده ليس لديها مشاكل مع أي دولة عربية فكلها دول شقيقة، وكل ما يمسها يمسنا».

كما أكد الرئيس تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الجزائرية وفق وكالة الأنباء الجزائرية أمس، على أن الحل الوحيد للأزمة لليبية يكمن في العودة إلى الشعب، مذكراً أن الجزائر تسير مع الشرعية الدولية بخصوص الملف الليبي، مشيراً إلى أن الجزائر تعمل على لم الشمل، ولن تدخل في مبادرة قد تزيد من مؤشرات التفرقة بين الدول العربية.