إسرائيل تؤكد التزامها بالوضع القائم في المسجد الأقصى

تل أبيب (وكالات)

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائيرلابيد، إن إسرائيل ملتزمة بالوضع القائم للمسجد الأقصى.

وقال لابيد للصحفيين، أمس: «المسلمون يصلون في الحرم الشريف وغير المسلمين يزرونه، لا يوجد تغيير، ولن يكون هناك تغيير».

وتابع «ليس لدينا خطط لتقسيم الحرم الشريف/ بين الديانتين».

وفي سياق آخر، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس، أن الرئيس الأميركي جو بايدن قبل دعوة من بينيت لزيارة إسرائيل، ويعتزم القيام بالزيارة خلال الأشهر المقبلة.

وقال المكتب في بيان، إن «الزعيمين تحدثا الأحد وإن بينيت أبلغ بايدن بالجهود المبذولة من أجل وقف العنف والاستفزاز في القدس».

وأوضح البيان أن «بايدن قبل دعوة بينيت لزيارة إسرائيل، وأبلغه أنه يعتزم القيام بالزيارة في الأشهر المقبلة».