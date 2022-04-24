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لبنان: 6 قتلى في غرق قارب هجرة
لبنان: 6 قتلى في غرق قارب هجرة
25 ابريل 2022 02:52

طرابلس (وكالات) 

لقي ما لا يقل عن ستة مهاجرين، بينهم طفلة، حتفهم في غرق قارب قبالة سواحل طرابلس في شمال لبنان، حيث عمّ التوتر، مساء أمس، وحيث لا يزال الجيش يحاول العثور على ناجين بعد أن أنقذ نحو خمسين شخصاً.
وتزايدت عمليات الهجرة غير النظامية بحراً من لبنان، الذي يعاني أزمة اقتصادية غير مسبوقة. لكن غرق قوارب الهجرة نادر الحدوث.
وغادر القارب، أمس الأول، من منطقة القلمون جنوب طرابلس كبرى مدن شمال لبنان وعلى متنه نحو 60 مهاجراً لم تحدد جنسياتهم.
وانتشل الجيش اللبناني، أمس، جثث خمسة مهاجرين بعد انتشال جثة طفلة أمس الأول، ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى ستة، بحسب حصيلة مؤقتة أوردتها الوكالة الوطنية للإعلام.
وجرى، حتى الآن، إنقاذ 48 شخصاً وفق أحدث الأرقام الرسمية.
وقطع محتجّون، مساء أمس، الطريق السريع الرابط بين طرابلس وعكّار بسيّارات، فيما ساد جوّ من التوتر في أحياء المدينة التي سُمع فيها إطلاق نار متقطّع في الهواء، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام التي أفادت بأن عدداً من الشبان أزالوا صور سياسيين عن الجدران، مؤكدين أن «حركتهم التصعيدية مستمرة، وسيحاسبون نواب ووزراء المدينة على تقصيرهم بحق طرابلس وأهلها».
وعند مدخل مشرحة طرابلس، تجمع أقارب ضحايا مكلومين وسط أجواء متوترة.
وفي جزء آخر من المدينة، رشق شبّان عربتين عسكريتين بالحجارة. وتجمّعوا للتعبير عن غضبهم من المأساة.

لبنان
طرابلس
غرق قارب
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