زيلينسكي يلتقي وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين في كييف

عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، اجتماعاً مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في العاصمة كييف، بحسب الرئاسة الأوكرانية.

وقال أوليكسي أريستوفيتش، أحد مستشاري الرئيس الأوكراني، في مقابلة نُشرت مساءً على موقع «يوتيوب»: «إن الأميركيين في كييف اليوم. يتحدثون في هذه اللحظة مع الرئيس».

واللقاء هو الأول بين زيلينسكي وممثلين عن الإدارة الأميركية في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في هذا البلد في 24 فبراير الماضي.

كما التقى بلينكن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال.

المصدر: آ ف ب