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جوتيريش إلى أنقرة قبل زيارة موسكو وكييف
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
25 ابريل 2022 02:51

نيويورك (وكالات) 

يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، تركيا التي تؤدي دوراً مهماً في الوساطة لإيجاد حل للنزاع في أوكرانيا، حسبما أفادت المنظمة الدولية في بيان، وذلك قبل توجهه إلى موسكو وكييف.
وقالت الأمم المتحدة، إن «الأمين العام سيتوجه إلى أنقرة في تركيا، حيث يستقبله الرئيس رجب طيب أردوغان في 25 أبريل».
ومن المقرر أن يتوجه جوتيريش بعد ذلك إلى موسكو غداً ثم إلى كييف، في محاولة للتفاوض بشأن إنهاء الهجوم الروسي.
وانتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأول، قرار جوتيريش «غير المنطقي» زيارة موسكو الثلاثاء قبل المجيء إلى كييف. وقال: «من الخطأ الذهاب إلى روسيا أولاً، ومن ثم إلى أوكرانيا»، مبدياً أسفه «للانعدام التام للعدالة والمنطق في هذا الترتيب».
وأضاف: «الأزمة في أوكرانيا.. لا جثث في شوارع موسكو، وسيكون من المنطقي أن يذهب أولاً إلى أوكرانيا لرؤية الناس هناك وتداعيات الهجوم».
وتحاول تركيا التوسط لإنهاء النزاع القائم في أوكرانيا، بحيث استضافت اجتماعات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين في إسطنبول واجتماعاً آخر بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا في أنطاليا.
وتسعى أنقرة حالياً إلى تنظيم قمة في إسطنبول بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني، رغم إقرار تركيا بأن احتمال إجراء محادثات مماثلة لا يزال ضعيفاً.

روسيا
موسكو
أنطونيو جوتيريش
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تركيا
أنقرة
أوكرانيا
كييف
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