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السفير الروسي لدى أميركا: عمل السفارة «مُحاصر»
أناتولي أنتونوف
25 ابريل 2022 02:51

موسكو (وكالات) 

اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، أمس، أن عمل السفارة في العاصمة الأميركية «مُحاصر»، في ظل إغلاق حساباتها المصرفية وتلقي العاملين بها تهديدات، حسبما نقلت عنه وكالة الإعلام الروسية. 
وقال أنتونوف: «السفارة محاصرة في حقيقة الأمر من جانب الكيانات الحكومية الأميركية، فقد أغلق بنك أوف أميركا حسابات قنصليتي هيوستن ونيويورك».
وأضاف: «نتلقى تهديدات تأتي سواء بالهواتف أو عن طريق خطابات، وفي مرحلة ما جرى أيضاً منع الخروج من السفارة».
وهناك نزاع بين روسيا والولايات المتحدة حول حجم وعمل بعثات كل منهما الدبلوماسية منذ فترة طويلة، قبل بدء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يصفه بأنه «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا في 24 فبراير.
ومنذ ذلك الوقت، تتعرض السفارات الروسية في أوروبا لضغوط، وجرى طرد أكثر من 300 من العاملين في السفارات الروسية في العواصم الأوروبية، وهو ما دفع موسكو إلى الرد بطرد دبلوماسيين أوروبيين.

 

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