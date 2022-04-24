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21 قتيلاً بهجومين إرهابيين في الساحل الأفريقي
قوات من الجيش المالي
24 ابريل 2022 23:20

قالت مصادر عسكرية وأمنية، اليوم الأحد، إن 21 شخصاً بينهم مدنيون لقوا حتفهم، اليوم الأحد، في مجازر نفذها إرهابيون في منطقة الساحل الأفريقي.
وأعلن جيش مالي، في بيان، أن مفجرين انتحاريين اقتحموا ثلاثة معسكرات للجيش في وسط البلاد بسيارات ملغومة قبل الفجر مما أسفر عن مقتل ستة وإصابة 15 في معسكر «سيفاري» وإصابة خمسة في المعسكرين الآخرين.
وفي بوركينا فاسو، قال الجيش، في بيان، إن هجومين متزامنين استهدفا وحدتين عسكريتين في «جاسكيندي» و«بوبي مينجاو» بشمال البلاد في الساعات الأولى من الصباح مما أسفر عن مقتل تسعة جنود وستة مدنيين من بينهم عضوان في مقاتلين محليين. وأصيب نحو 30 في الهجومين.وتشهد منطقة الساحل الأفريقي تفجيرات انتحارية ضد مدنيين وقوات الأمن تنفذها جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.

المصدر: وكالات
مالي
بوركينا فاسو
منطقة الساحل الأفريقي
إرهاب
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