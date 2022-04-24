أوكرانيا تقترح على روسيا مكانا جديدا لإجراء مفاوضات
شارع في مدينة ماريوبول
24 ابريل 2022 22:29
قال مستشار للرئيس الأوكراني، اليوم الأحد، إن كييف عرضت على روسيا جولة من المفاوضات في مدينة ماريوبول. وستكون هذه المفاوضات "خاصة" بالأوضاع في المدينة الساحلية. وسينافش الطرفان خلالها مصير المدنيين والقوات الأوكرانية الذين ما زالوا محاصرين في المدينة. وأوضح المستشار الرئاسي أوليكسي أريستوفيتش، في خطاب بالفيديو، إن المفاوضات ستهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار في ماريوبول وفتح ممرات إنسانية "لعدة أيام"، وتحرير أو تبادل المقاتلين الأوكرانيين المحاصرين في مصنع "آزوفستال".