إعادة انتخاب ماكرون لولاية رئاسية ثانية في فرنسا

أعيد، اليوم الأحد، انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية بعدما تغلب على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبن، بحسب تقديرات أولى نشرتها مراكز الاستطلاع. وحصد ماكرون ما بين 57,6 و58,2 في المئة من الأصوات متقدما على مرشحة التجمع الوطني التي حازت ما بين 41,8 و42,4 في المئة من الأصوات، بحسب تلك التقديرات. وقد أقرت مرشحة اليمين المتطرف، في خطاب أمام أنصارها، بالهزيمة. وراوحت نسبة الامتناع عن التصويت بين 27,8 و29,8 في المئة. وأغلقت مراكز الاقتراع، التي دعي إليها الناخبون الفرنسيون البالغ عددهم 48,7 مليونا، عند الساعة 17,00 و18,00 ت غ في المدن الرئيسية. وبات ماكرون (44 عاما)، وهو مرشح حزب "الجمهورية إلى الأمام"، أول رئيس فرنسي يُعاد انتخابه لولاية ثانية خلال 20 عامًا، منذ إعادة انتخاب جاك شيراك عام 2002.