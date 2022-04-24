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بريطانيا تقدم تفاصيل حول اتفاق إرسال اللاجئين إلى رواندا
بريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطانية
24 ابريل 2022 19:44

قدمت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل بعض التفاصيل المتعلقة باتفاق الحكومة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا للنظر في طلباتهم.
ودافعت الوزيرة عن الاتفاق باعتباره "فريداً للغاية، وليس اتفاقاً تجارياً".
ووفقاً لوكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء اليوم الأحد، أكدت باتيل مجدداً على حجتها بأن "مشروع قانون الجنسية والحدود"، الذي يوشك أن يصبح قانوناً، لا يشبه ترتيب أستراليا مع ناورو وبابوا غينيا الجديدة.
وقالت باتيل، لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، إنه "ليس اتفاقاً تجارياً.. نحن جعلنا الهجرة والتنمية الاقتصادية معاً من أجل شراكة مع رواندا في التنمية الاقتصادية والهجرة".
كانت الحكومة البريطانية أعلنت، في وقت سابق هذا الشهر، سياسة هجرة جديدة، يتم بموجبها إرسال اللاجئين الذين يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة، إلى رواندا للنظر في طلباتهم بحيث يكون لهم الحق في التقدم بطلب للإقامة هناك.
وعقب التوصل لاتفاق اقتصادي بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني (154 مليون دولار أميركي)، من المتوقع أن يتم دفع مبلغ نقدي لكل شخص مرحل بعد ذلك.

المصدر: د ب أ
بريطانيا
بريتي باتيل
اللجوء
مهاجرون
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