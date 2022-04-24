قتلى وجرحى بثلاث هجمات إرهابية في مالي

قتل ستة جنود ماليين وأصيب عشرون آخرون، اليوم الأحد، في ثلاث هجمات متزامنة شنتها جماعات إرهابية.

وقال الجيش المالي، في بيان، إن الهجمات نفذت بوساطة سيارات مفخخة على ثلاثة معسكرات للجيش في وسط البلاد.

وأكد الجيش، في البيان، أن هذه الهجمات خلفت «ستة قتلى» و20 جريحاً في المعسكرات الثلاثة في «سيفاري» و«بافو» و«نيونو» التي استهدفتها «الجماعات الإرهابية المسلحة باستخدام سيارات انتحارية مليئة بالمتفجرات».

وتوجد في مالي جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين. إضافة إلى مالي، تنفذ هذه الجماعات عمليات إرهابية في النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين.





المصدر: آ ف ب