10 قتلى بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو

قتل عشرة أشخاص بينهم خمسة جنود، اليوم الأحد، في هجوم إرهابي على وحدة عسكرية في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية.

وقال مصدر أمني «هذا الصباح، تعرضت وحدة غاسكيندي العسكرية في مقاطعة سوم (شمال) لهجوم مجموعات إرهابية مسلحة أسفر عن مقتل عشرة أشخاص بينهم خمسة جنود».

وأوضح أن «الضحايا الآخرين مدنيون قتلوا خلال الهجوم»، لافتا إلى إصابة العديد من الجنود وتسجيل خسائر مادية كبيرة.

وأكد مسؤول محلي في المنطقة وقوع الهجوم، لكنه أشار إلى «مقتل أربعة مدنيين».

وتشهد بوركينا فاسو هجمات إرهابية تستهدف قوات الأمن والقرى الآمنة. وأسفرت عن نزوح مئات الآلاف من بلداتهم.

المصدر: آ ف ب