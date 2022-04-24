أردوغان مستعد للمساعدة في مفاوضات روسيا وأوكرانيا

قالت الرئاسة التركية، اليوم الأحد، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن تركيا مستعدة لتقديم كل مساعدة ممكنة خلال عملية التفاوض مع روسيا. وأضاف أردوغان، خلال مكالمة هاتفية، أنه يجب إجلاء الجرحى والمدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، مشيراً إلى أن تركيا تعتبر وجود دول ضامنة أمراً إيجابياً من حيث المبدأ. وكانت أوكرانيا قد سعت لضمانات أمنية من عدة دول خلال المحادثات. بدوره، قال الرئيس الأوكراني إنه تحدث مع نظيره التركي عشية محادثات يعقدها الرئيس التركي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال زيلينسكي إنه ناقش مع أردوغان ضرورة إجلاء المدنيين فوراً من مدينة ماريوبول الساحلية، بما في ذلك مصنع «آزوفستال» وتبادل القوات الأوكرانية المتحصنة فيه.