استمرار البحث عن السفينة اليابانية المنكوبة

واصلت السلطات اليابانية، اليوم الأحد، البحث بزوارق دورية وطائرات وطائرات هليكوبتر عن 16 شخصاً كانوا على متن السفينة (كازو 1) عندما واجهت مشاكل، أمس السبت، قبالة شبه جزيرة شيريتوكو في جزيرة هوكايدو الشمالية. وأكد خفر السواحل الياباني وفاة عشرة أشخاص عُثر عليهم حتى الآن، ممن كانوا على متن سفينة سياحية فقدت قبالة الساحل الشمالي للبلاد.وقال خفر السواحل إن تسعة من الذين تم العثور عليهم كانوا إما في الماء أو على صخور قريبة. وكانت السفينة تحمل 24 راكباً، بينهم طفلان، وطاقماً مؤلفاً من اثنين. ولا يزال الطفلان في عداد المفقودين. وكان يمكن رؤية الجليد الطافي في مياه المنطقة حتى أواخر شهر مارس الماضي، وتتراوح درجات حرارة المياه الآن بين اثنين وثلاث درجات مئوية حسبما قال مسؤول محلي في المنطقة. وتشتهر المنطقة بالحياة البرية والجبال الشاهقة والمراكب التي تنقل السياح على طول الساحل لمشاهدة الدببة البنية. وعرف خفر السواحل من الطاقم، مساء السبت، أن المياه تغمر السفينة. وذكرت وكالة «كيودو» للأنباء أن آخر اتصال من السفينة كان حوالي الساعة الثالثة مساء، عندما أبلغت الشركة المشغلة لها بأنها تميل بزاوية 30 درجة. وقالت الوكالة إنه تم رصد أمواج عاتية ورياحاً قوية ظهر أمس السبت. وأضافت أن السفينة كانت أول مركب سياحي يعمل في المنطقة هذا الموسم.