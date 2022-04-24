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اعتقال 7 إرهابيين خطيرين من داعش في العراق
الجيش العراقي خلال عملية ضد داعش (أرشيفية)
24 ابريل 2022 17:23

أعلن الأمن العراقي، اليوم الأحد، اعتقال سبعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد.
وقال جهاز الأمن الوطني، في بيان صحفي، إن قواته تمكنت من اعتقال سبعة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام قانون الإرهاب في محافظة صلاح الدين، عقب تفتيش أماكن تجمعهم.
وأضاف: «جرى تدوين أقوال المعتقلين أصولياً بعد اعترافهم بالانتماء إلى ما يسمى قاطع صلاح الدين والمشاركة في العديد من الهجمات ضد القوات الأمنية والمدنيين، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».
من جانب آخر، تواصل القوات العراقية لليوم الثاني على التوالي تنفيذ عمليات «الإرادة الصلبة» التي تقوم بها قوات عسكرية وأمنية بدعم جوي عراقي لملاحقة عناصر تنظيم داعش المتشدد في محافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل وكركوك وديالى، والتي أسفرت عن الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد.
وتشهد شوارع بغداد إجراءات أمنية مشددة وانتشاراً واسعاً للقوات الأمنية والعسكرية، في إطار خطة أمنية لتأمين الحماية للأهالي، بمناسبة شهر رمضان وقرب حلو عيد الفطر المبارك.

المصدر: د ب أ
الجيش العراقي
داعش
اعتقال
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