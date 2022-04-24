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منطقة في المحيط الهادئ تسجل أول وفاة بكورونا
ممرضة تعالج مريضا مصابا بكورونا
24 ابريل 2022 17:00

أعلنت جزر كوك، الدولة الصغيرة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، عن تسجيل أول وفاة بكوفيد، اليوم الأحد، وذلك بعد أكثر من عامين على تفشي الوباء.
توفيت امرأة تبلغ 63 عاماً كانت تعاني من مشكلات صحية، أثناء نقلها إلى مستشفى في جزيرة «أيتوتاكي» في ساعة متأخرة السبت.
وقال رئيس الوزراء مارك براون، في بيان اليوم: «نأسف للإعلان عن تسجيل أول وفاة مرتبطة بكوفيد-19 في بلدنا».
أضاف: «تلقت المرأة جرعات اللقاح الثلاث، لكنها كانت تعاني في نفس الوقت من مشكلات صحية».
بقيت الدولة المكونة من أرخبيل جزر بمنأى عن كوفيد-19، إلى أن انتشرت المتحورة أوميكرون بعد فتح الحدود أمام المسافرين من نيوزيلندا مطلع العام.
وقالت وزارة الصحة في الأرخبيل إنها سجلت حتى الآن 4727 إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد، بينها 735 حالة كانت حتى صباح الأحد لا تزال إيجابية.

المصدر: آ ف ب
جزر كوكوس
فيروس كورونا
وفاة
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