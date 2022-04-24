أوكرانيا تدلي بتصريحات عن الوضع في ماريوبول

أدلى مسؤول أوكراني رفيع بتصريحات عن الوضع في مدينة ماريوبول الساحلية، اليوم الأحد. وقال أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني إن القوات الروسية تحاول اقتحام مصنع آزوفستال في ماريوبول بدعم من قصف جوي ومدفعي.وكتب أريستوفيتش على موقع فيسبوك: «القوات الروسية تحاول القضاء على المدافعين عن آزوفستال وأكثر من ألف مدني يختبئون في المصنع». ومصنع آزوفستال للصلب هو المعقل الرئيسي للمقاومة الأوكرانية في ميناء ماريوبول بجنوب شرق البلاد. وحاصرت القوات الروسية المصنع في أوائل مارس الماضي وسيطرت تدريجياً على المدينة.