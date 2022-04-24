السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
أوكرانيا تدلي بتصريحات عن الوضع في ماريوبول
دخان ينبعث من مصنع آزوفستال في ماريوبول
24 ابريل 2022 16:36

أدلى مسؤول أوكراني رفيع بتصريحات عن الوضع في مدينة ماريوبول الساحلية، اليوم الأحد.
وقال أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني إن القوات الروسية تحاول اقتحام مصنع آزوفستال في ماريوبول بدعم من قصف جوي ومدفعي.وكتب أريستوفيتش على موقع فيسبوك: «القوات الروسية تحاول القضاء على المدافعين عن آزوفستال وأكثر من ألف مدني يختبئون في المصنع».
ومصنع آزوفستال للصلب هو المعقل الرئيسي للمقاومة الأوكرانية في ميناء ماريوبول بجنوب شرق البلاد.
وحاصرت القوات الروسية المصنع في أوائل مارس الماضي وسيطرت تدريجياً على المدينة.

المصدر: رويترز
أوكرانيا
ماريوبول
مصنع
اقتحام
آخر الأخبار
غرق 8 أطفال لدى عودتهم من العمل في حادث مفجع بمصر
دنيا
غرق 8 أطفال لدى عودتهم من العمل في حادث مفجع بمصر
اليوم 12:04
«أبوظبي لأصحاب الهمم» بطل خماسيات الكرة في «زايد العليا الرمضانية»
الرياضي
«أبوظبي لأصحاب الهمم» بطل خماسيات الكرة في «زايد العليا الرمضانية»
اليوم 11:37
سيلفا يمدد عقده مع سوسيداد
الرياضي
سيلفا يمدد عقده مع سوسيداد
اليوم 11:26
ألمانيا تسجل تراجعاً جديداً في معدل الإصابة بكورونا
عربي ودولي
ألمانيا تسجل تراجعاً جديداً في معدل الإصابة بكورونا
اليوم 11:25
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب
عربي ودولي
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب
اليوم 11:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©