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الأمم المتحدة تدعو إلى "وقف فوري" لإطلاق النار في ماريوبول
الأمم المتحدة تدعو إلى "وقف فوري" لإطلاق النار في ماريوبول
24 ابريل 2022 15:14

دعا منسق الأمم المتحدة لشؤون أوكرانيا أمين عوض، الأحد، إلى "وقف فوري" لإطلاق النار في ماريوبول للسماح بإجلاء المدنيين المحاصرين في المدينة الأوكرانية "اليوم".
وقال عوض في بيان إن "حياة عشرات آلاف الأشخاص بمن فيهم نساء وأطفال وأشخاص أكبر سنا، على المحك في ماريوبول". وأضاف "نحتاج إلى توقف في إطلاق النار الآن لإنقاذ حياة الناس. كلما انتظرنا أكثر، ستكون حياة مزيد من الأشخاص عرضة للخطر. يجب السماح بإجلائهم الآن، اليوم. غدا، سيكون فات الأوان".


وجاءت دعوته بعدما فشلت محاولة أوكرانيا تنظيم عملية إجلاء من ماريوبول السبت، قالت كييف إن القوات الروسية "أحبطتها".
وأفاد بيان الأمم المتحدة عن وجود حوالي 100 ألف مدني عالقين في المدينة التي تعرّضت إلى دمار كبير بعدما حاصرتها القوات الروسية على مدى أسابيع.

المصدر: وكالات
الأمم المتحدة
ماريوبول
روسيا
أوكرانيا
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