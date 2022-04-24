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العثور على 9 من ضحايا "الزورق المفقود" قبالة ساحل اليابان
العثور على 9 من ضحايا "الزورق المفقود" قبالة ساحل اليابان
24 ابريل 2022 13:02

 قال خفر السواحل الياباني اليوم الأحد إنه تم العثور على تسعة أشخاص كانوا على متن سفينة سياحية اختفت قبالة الساحل الشمالي للبلاد، لكن لم يتضح ما إذا كانوا على قيد الحياة.
وكان التسعة على متن سفينة سياحية اختفت أمس السبت وعلى متنها 26 شخصا خلال رحلة بحرية قبالة جزيرة هوكايدو الرئيسية في شمال البلاد. وقال مسؤول في خفر السواحل لرويترز إنهم غائبون عن الوعي ولم يتضح بعد ما إذا كانوا على قيد الحياة.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أنهم نُقلوا إلى المستشفى.
وكان يمكن رؤية الجليد الطافي في مياه المنطقة حتى أواخر شهر مارس، وتتراوح درجات حرارة المياه الآن بين اثنين وثلاث درجات مئوية حسبما قال مسؤول محلي في المنطقة.

واستخدمت السلطات طائرات وزوارق بما في ذلك سبع سفن وثلاث طائرات وأربع طائرات هليكوبتر من خفر السواحل للبحث عن ركاب وطاقم السفينة (كازو 1) بعد أن واجهت مشاكل قبالة شبه جزيرة شيريتوكو وهي مقصد سياحي شهير.
وعرف خفر السواحل من الطاقم مساء أمس السبت أن المياه تغمر السفينة. وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن آخر اتصال من السفينة كان حوالي الساعة الثالثة مساء عندما أبلغت الشركة المشغلة لها بأنها تميل بزاوية 30 درجة.

وقال خفر السواحل إنه لم يتضح ما حدث للسفينة على وجه التحديد. ولم يتسن الاتصال بالشركة المشغلة للحصول على تعقيب.
وذكرت وسائل إعلام أن الطاقم قال إن ركاب السفينة يرتدون سترات نجاة.
وقال مسؤول في خفر السواحل إن 24 راكبا، من بينهم طفلان، كانوا على متن السفينة التي يشغلها طاقم مكون من فردين.

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