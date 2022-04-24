وفيات ومفقودون في غرق 4 زوارق قبالة تونس

قال مسؤول أمني لرويترز، السبت، إن 12 مهاجراً أفريقياً على الأقل لقوا حتفهم وما زال 10 آخرون في عداد المفقودين بعد غرق أربعة زوارق تقل مهاجرين قبالة سواحل تونس أثناء محاولة عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وقال المقدم علي العياري المتحدث باسم إقليم الحرس البحري بالوسط إن قوات خفر السواحل بصفاقس تمكنت من إنقاذ 98 كانوا على متن هذه الزوارق.



والأسبوع الماضي، قالت وزارة الداخلية التونسية إنها أوقفت أكثر من 20 ألف مهاجر قبالة ساحلها العام الماضي كانوا يحاولون الوصول لاوروبا في مراكب.

ووصل ما لا يقل عن 15 ألفا إلى ساحل إيطاليا في عام 2021.



