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شنغهاي تسجل مزيداً من وفيات كورونا رغم إجراءات الإغلاق المشددة
شنغهاي تسجل مزيداً من وفيات كورونا رغم إجراءات الإغلاق المشددة
24 ابريل 2022 08:23

 قالت الحكومة المحلية في شنغهاي اليوم الأحد إن 39 مصاباً بمرض كوفيد-19 توفوا في المدينة في 23 أبريل، ارتفاعاً من 12 في اليوم السابق.

وسجلت شنغهاي، المركز المالي والتجاري في الصين، 19657 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا بدون أعراض انخفاضاً من 20634 في اليوم السابق.
وأظهرت بيانات رسمية أن إجمالي عدد الحالات الجديدة التي ظهرت عليها أعراض بلغ 1401 انخفاضاً من 2736 في اليوم السابق.
وتكافح شنغهاي حالياً أكبر تفش على الإطلاق لكوفيد-19 في الصين.

وقد أعلنت شنغهاي عن حزمة جديدة من "تسعة إجراءات رئيسية"، بما في ذلك الاختبارات اليومية على مستوى المدينةوتقييد الحركة وتسريع وتيرة الانتقال إلى مراكز الحجر الصحي.
وقالت السلطات إن الحجر الصحي المنزلي يمكن أن يكون حلاً مؤقتاً إذا استوفت المنازل شروطا معينة.

وفي مثل هذه الحالات، سيتم تركيب أجهزة استشعار للأبواب لمراقبة الالتزام بالإجراءات.

المصدر: وكالات
شنغهاي
كورونا
الصين
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