ليبيا: تضرر 29 موقعاً نفطياً في الزاوية

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

شهدت مدينة الزاوية غربي ليبيا، أمس، حالة من الهدوء الحذر بعد اشتباكات مسلحة عنيفة بين مسلحين تابعين لحكومة الوحدة الوطنية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وسقوط عددٍ من الجرحى، بالإضافة إلى تضرر عددٍ من الممتلكات الخاصة والعامة في المدينة التي تبعد 50 كيلومتراً عن العاصمة طرابلس.

وأكدت وسائل إعلام ليبية محلية أن الأطراف المتصارعة تنتمى إلى وزارتي الدفاع والداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مشيرة إلى استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في الاشتباكات التي شهدتها منطقة «الشرفاء» وسط الزاوية على خلفية مقتل أحد المسلحين ويدعى فراس الحطاب والذي يرتبط بصلة قرابة مع عضو مجلس النواب الليبي علي أبو زريبة.

وتداول نشطاء ليبيون مقاطع مصورة تبرز الاشتباكات المسلحة التي اندلعت مساء أمس الأول، والتي توضح استخدام أسلحة ثقيلة ومتوسطة في الاشتباكات التي استمرت لساعات عدة بين الأطراف المتصارعة.

ودعا «أبو زريبة» في بيان صحفي له، مكتب النائب العام إلى فتح تحقيق في المستجدات الميدانية لإظهار الحقائق وكشف المتورطين في الاشتباكات.

إلى ذلك، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط تعرض عدة مواقع بمصفاة الزاوية إلى أضرار متفاوتة بسبب الاشتباكات، مشيرةً إلى تضرر 29 موقعاً من ضمنها خزانات المشتقات النفطية وخزانات أخرى متعددة، مشيرةً إلى أن فرق الصيانة والسلامة بالشركة تقوم بأعمال التقييم والحصر والمعالجة حتى اللحظة.

وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط الجميع بضرورة ضبط النفس، وإبعاد المنشآت النفطية عن أي أعمال مسلحة من شأنها أن تعرض حياة العاملين للخطر وتضر بالبنية التحتية لقطاع النفط المتهالكة أصلاً.

يذكر أن مجمع الزاوية النفطي قد تعرض إلى أضرار جسيمة ومتكررة نتيجة الاشتباكات التي حدثت بجواره خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أدى ولايزال يؤدي إلى تعريض حياة المستخدمين للخطر، ويهدد سلامة العمليات وسلامة الأصول والمنشآت.

وكانت الشركة القابضة للاتصالات قررت، أمس، إيقاف عمليات الصيانة التي تقوم بها في مدينة الزاوية نتيجة للاشتباكات المسلحة حرصاً على عدم تعرض فرقها للخطر والمقذوفات.

وفي السياق، ناشدت وزارة الداخلية في حكومة فتحي باشاغا، أمس، المجموعات المنخرطة في أعمال العنف بمدينة الزاوية بضبط النفس، والتوقف عن القتال فوراً، وأن تغلّب صوت العقل وتلجأ إلى الحكمة حقناً للدماء، مؤكدة أن من أولوياتها حماية الشعب الليبي، وتوفير بيئة آمنة له.

وفي سياق آخر، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أمس، عناصر وزارة الداخلية إلى مراقبة تهريب الوقود، محملاً إياهم المسؤولية؛ لأن الوقود يهرب ليلاً من المحطات.

وأضاف الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي بوزارة الداخلية: «هناك تهريب وقود وكأنه أمر طبيعي في منطقة الزاوية وما بعدها، أنا أحملكم المسؤولية، لا يعقل أن نزود المحطات بالوقود نهاراً ثم تأتي خزانات ليلاً تسحب هذه الكميات من البنزين».

جيش الجزائر يرفع درجة اليقظة على الحدود مع ليبيا

أمر الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، أمس، أفراد الجيش المتمركزين على الحدود مع ليبيا، برفع درجة اليقظة والحيطة والحذر لمواجهة كافة التحديات الأمنية في هذه المنطقة، داعياً جميع الجزائريين إلى المحافظة وتعزيز الأمن.

وأشاد شنقريحة، في كلمة له خلال زيارته إلى القطاع العملياتي بجنوبي شرق «جانت» المتاخم للحدود مع ليبيا، بالجهود التي يبذلها من سمّاهم «المرابطون على الثغور»، في ظروف طبيعية ومناخية صحراوية صعبة في سبيل أن تنعم الجزائر وشعبها بالأمن والأمان. وأضاف شنقريحة: «إن نعمة الأمن التي ننعم بها لا تقدر بثمن، ويجب علينا جميعاً المحافظة عليها وتعزيزها، في ظل مشروع إقامة وتعزيز أسس الدولة الوطنية، في كنف جزائر جديدة، قوية ومزدهرة، جزائر تتوافر على كل مقومات التجدد والانطلاق بنفس أقوى، وإرادة أصلب، نحو وجهتها السليمة».