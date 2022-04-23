الصومال: «جوبلاند» تستكمل الانتخابات التشريعية

مقديشو (وكالات)

استكملت ولاية جوبلاند الصومالية، أمس، الانتخابات التشريعية باختتام اقتراع مقاعدها الفيدرالية الخاصة في مدينة «عيل واق» بمحافظة «غدو».

وانتخب أمس، 5 نواب جدد في مدينة عيل واق، فاز فيها «مرسل محمد خليف، وفاطمة فارح آدم، وأحمد عثمان إبراهيم، ومحمد محمود»، بحسب لجان الانتخابات الفيدرالية والمحلية، فيما انتخب أمس الأول 11 نائباً جديداً. وقال رئيس لجنة الانتخابات بولاية جوبلاند زياد محمد مرسل، في تصريحات صحفية، إن ولاية جوبلاند تعلن استكمال الانتخابات التشريعية رسمياً بعد إجراء التصويت بآخر المقاعد الفيدرالية تحت إشراف قيادة جوبلاند ومفوضية الانتخابات العامة.

وبذلك استكملت جميع الولايات الفيدرالية الخمس باستثناء ولاية «هيرشبيلى» الانتخابات التشريعية، حيث يتبقى فيها 4 مقاعد فقط على أن تستكمل قبل نهاية الشهر الجاري.

وكانت ولاية «جوبلاند» نشرت قوات إضافية في مدينة «عيل واق» لتأمين انتخابات 16 مقعداً من البرلمان الفيدرالي المتبقية في الولاية. وأمس الأول، قتل 7 أشخاص على الأقل وأُصيب 10 آخرون في هجوم انتحاري استهدف مطعماً في العاصمة الصومالية مقديشو مساء أمس الأول. وقالت الشرطة، إن قائد الشرطة الوطنية الجنرال عبدي محمد حجار والعديد من الأعضاء الجدد المنتخبين في البرلمان كانوا من بين أولئك الحاضرين في مطعم «بيسكاتوري» للأغذية البحرية على شاطئ ليدو وقت وقوع الانفجار، رغم أنه لم يسفر عن مقتل أي منهم. وفي سياق آخر، أعلنت السلطات الإثيوبية، أمس، إحباطها عملية إرهابية لحركة «الشباب» في العاصمة أديس أبابا ومناطق أخرى.

ونجحت المخابرات الإثيوبية بالتعاون مع القوات الخاصة في إقليمي الصومال الإثيوبي وأوروميا في إحباط العملية التي خططت لها حركة «الشباب» الإرهابية.

وتمكنت السلطات الإثيوبية من اعتقال 34 عنصراً من الخلية التابعة للحركة، حيث كانت تخطط سراً لتنفيذ هجمات كبيرة في أديس أبابا وأوروميا ومناطق مختلفة بإقليم الصومال.

وبحسب بيان صادر عن جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي، فإن الإرهابيين اعتقلوا خلال عملية أمنية مشتركة بين قوات الأمن لإقليمي الصومال وأوروميا.

وتولى المشتبه بهما في التخطيط للعملية، بالتنسيق لتجنيد خلايا لحركة «الشباب» وتقديم الخدمات اللوجستية لها على الأراضي الإثيوبية.

ووفقاً للبيان أيضاً، فإنه كان هناك إعداد مسبقاً للعناصر الإرهابية وتدريب حول تكتيكات تنفيذ أعمال تدميرية في إثيوبيا. وجرى التحفظ على وثائق متنوعة من الحسابات المصرفية للعناصر المعتقلة في الولايات المتحدة ومينيسوتا وأرض الصومال وكينيا.

وأوضح البيان أنه تم اعتقال 10 من المشتبه بهم في إقليم أوروميا بينما اعتقل 24 آخرين بإقليم الصومال الإثيوبي.