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النيجر توافق على انتشار قوات أجنبية في البلاد لمكافحة الإرهاب
النيجر توافق على انتشار قوات أجنبية في البلاد لمكافحة الإرهاب
24 ابريل 2022 02:37

نيامى (وكالات)

أقرّ برلمان النيجر بأغلبية كبيرة نصّاً يسمح بأن تنتشر في البلاد قوات أجنبية، لا سيّما فرنسية، لمحاربة الإرهاب.
وبعد ساعات طويلة من النقاش صوّت النواب على النصّ برفع الأيدي، وقد أقرّ بأغلبية 131 صوّتوا لصالحه مقابل 31 صوّتوا ضدّه.
وقال رئيس مجلس النواب سيني عمرو، إنّ «النصّ أقرّ بعد أن حصل على أكثر بكثير من الأغلبية المطلقة اللازمة لإقراره، وهي 84 صوتاً».
وكانت نتيجة التصويت شبه محسومة، إذ إنّ الحزب الحاكم بقيادة الرئيس محمد بازوم يتمتّع بأغلبية 135 نائباً من أصل 166 يتألف منهم مجلس النواب.
من جهته، أكّد رئيس الوزراء أوهومودو محمدو أنّ «نسج شراكات جديدة لا يمسّ بأيّ شكل من الأشكال بسيادتنا على ترابنا الوطني»، رافضاً بذلك المخاوف التي أعربت عنها بعض المنظمات غير الحكومية إزاء انتشار قوات أجنبية في البلاد.

النيجر
الإرهاب
مكافحة الإرهاب
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