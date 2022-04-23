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مالي: فتح تحقيق بعد العثور على مقبرة جماعية قرب قاعدة عسكرية
مالي: فتح تحقيق بعد العثور على مقبرة جماعية قرب قاعدة عسكرية
24 ابريل 2022 02:37

باماكو (وكالات) 

أكدت الحكومة العسكرية الانتقالية في مالي العثور على مقبرة جماعية قرب قاعدة عسكرية فرنسية سابقة، بعد أن قال مسؤولون في باريس، إن الجثث وضعت عمداً هناك في محاولة لتشويه سمعة فرنسا.
وعُثر على الجثث في حالة متقدمة من التحلل، وفقاً لبيان صادر عن إدارة العلاقات العامة للقوات المسلحة المالية مساء أمس.
وذكر البيان أن دورية عثرت على الجثث الأسبوع الماضي على مقربة من قاعدة جوسي العسكرية في جنوب البلاد، مضيفاً أنه من المقرر إجراء تحقيق.
وفي وقت سابق أمس الأول، اتهمت فرنسا مرتزقة ناشطين في مالي بإنشاء مقبرة جماعية زائفة في محاولة لتشويه سمعة الجيش الفرنسي بعد قراره سحب قواته من البلاد.
واستخدم الجيش الفرنسي طائرة من دون طيار لتصوير مرتزقة يتحركون ويدفنون الجثث في قاعدة جوسي العسكرية بعد فترة وجيزة من انسحاب القوات الفرنسية التي كانت متمركزة هناك، حسبما قال متحدث باسم الجيش الفرنسي لوكالة الأنباء الألمانية في باريس، أمس، الأول.
وأضاف أن لقطات فيديو أظهرت المرتزقة، وهم يصورون الجثث، وظهرت الصور لاحقاً على وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبة بتعليقات تفيد بأن هذا هو إرث القوات الفرنسية المتمركزة هناك.
ويعتقد أن القتلى هم أشخاص لقوا حتفهم في القتال في المنطقة قبل وقت قصير من مغادرة القوات الفرنسية للبلاد، بحسب المتحدث.

مالي
مقبرة جماعية
فرنسا
باريس
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