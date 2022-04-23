توقعات بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في السودان

أسماء الحسيني (الخرطوم، القاهرة)

قالت مصادر مطلعة لـ«الاتحاد»، إن السلطات في السودان ستفرج عن كافة المعتقلين السياسيين خلال الأيام القادمة، في إطار تهيئة المناخ لإطلاق حوار ينهي الأزمة السياسية في البلاد.

وتأتي تلك التصريحات عقب إطلاق السلطات السودانية لسراح 25 معتقلاً من قادة الاحتجاجات، بينما لا يزال عدد من قادة قوى الحرية والتغيير وقادة الأحزاب ولجنة إزالة التمكين قيد الاعتقال.

وفي سياق آخر، قتل 8 أشخاص وأصيب 16 في اشتباكات قبلية في إقليم دارفور بغرب السودان، بحسب ما أفادت مجموعة مساعدة إنسانية أمس.

واندلعت الاشتباكات أمس الأول، في منطقة «كرينك»، على بعد حوالي 80 كيلومتراً من مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، عندما هاجم مسلحون من قبيلة الرزيقات مزارعين من قبيلة المساليت رداً على مقتل اثنين من رجال الرزيقات، بحسب ما أفاد شيوخ قبائل في المنطقة.

وقال آدم رجال الناطق باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور: إن الاشتباكات خلفت 8 قتلى و16 جريحاً. وأضاف أن عشرات المنازل أحرقت ونزح عدد كبير من العائلات.

وقال شيوخ من قبيلة الرزيقات، إن الاشتباكات وقعت عقب مقتل اثنين من أفراد قبيلتهم الخميس برصاص رجل اختبأ لدى قبيلة المساليت.

واتهمت التنسيقية ميليشيا «الجنجويد» بتدبير الهجوم على قبيلة المساليت.