السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
توقعات بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في السودان
توقعات بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في السودان
24 ابريل 2022 02:37

أسماء الحسيني (الخرطوم، القاهرة)

قالت مصادر مطلعة لـ«الاتحاد»، إن السلطات في السودان ستفرج عن كافة المعتقلين السياسيين خلال الأيام القادمة، في إطار تهيئة المناخ لإطلاق حوار ينهي الأزمة السياسية في البلاد.
وتأتي تلك التصريحات عقب إطلاق السلطات السودانية لسراح 25 معتقلاً من قادة الاحتجاجات، بينما لا يزال عدد من قادة قوى الحرية والتغيير وقادة الأحزاب ولجنة إزالة التمكين قيد الاعتقال.
وفي سياق آخر، قتل 8 أشخاص وأصيب 16 في اشتباكات قبلية في إقليم دارفور بغرب السودان، بحسب ما أفادت مجموعة مساعدة إنسانية أمس.
واندلعت الاشتباكات أمس الأول، في منطقة «كرينك»، على بعد حوالي 80 كيلومتراً من مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، عندما هاجم مسلحون من قبيلة الرزيقات مزارعين من قبيلة المساليت رداً على مقتل اثنين من رجال الرزيقات، بحسب ما أفاد شيوخ قبائل في المنطقة.
وقال آدم رجال الناطق باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور: إن الاشتباكات خلفت 8 قتلى و16 جريحاً. وأضاف أن عشرات المنازل أحرقت ونزح عدد كبير من العائلات.
وقال شيوخ من قبيلة الرزيقات، إن الاشتباكات وقعت عقب مقتل اثنين من أفراد قبيلتهم الخميس برصاص رجل اختبأ لدى قبيلة المساليت.
واتهمت التنسيقية ميليشيا «الجنجويد» بتدبير الهجوم على قبيلة المساليت.

السودان
قوى الحرية والتغيير
لجنة إزالة التمكين
آخر الأخبار
«أبوظبي لأصحاب الهمم» بطل خماسيات الكرة في «زايد العليا الرمضانية»
الرياضي
«أبوظبي لأصحاب الهمم» بطل خماسيات الكرة في «زايد العليا الرمضانية»
اليوم 11:37
سيلفا يمدد عقده مع سوسيداد
الرياضي
سيلفا يمدد عقده مع سوسيداد
اليوم 11:26
ألمانيا تسجل تراجعاً جديداً في معدل الإصابة بكورونا
عربي ودولي
ألمانيا تسجل تراجعاً جديداً في معدل الإصابة بكورونا
اليوم 11:25
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب
عربي ودولي
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب
اليوم 11:05
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
الرياضي
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
اليوم 10:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©