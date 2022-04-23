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إنقاذ 100 مهاجر بالبحر المتوسط
إنقاذ 100 مهاجر بالبحر المتوسط
24 ابريل 2022 02:37

روما (وكالات)

أنقذت منظمة إغاثية نحو 100 مهاجر كانوا على متن قارب في عرض البحر المتوسط.
وقالت مصادر إعلامية، إن المتطوعين على متن سفينة الإنقاذ «جيو بارنتس» انتشلوا المهاجرين صباح أمس، من القارب المنكوب بشمال غربي ليبيا. وبحسب المصادر، هناك 4 أطفال وامرأة حامل، بين الذين تم إنقاذهم.
ويسعى رجال الإنقاذ البحري إلى الحيلولة دون غرق المهاجرين الذين انطلقوا من سواحل شمال أفريقيا باتجاه الاتحاد الأوروبي بغرض الفرار أو بدافع الأمل في حياة أفضل هناك. وأعلنت منظمة «سي آي» الألمانية للإنقاذ البحري أمس الأول، أن سفينتها «سي آي 4» انطلقت في مهمتها الثانية هذا العام إلى وسط البحر المتوسط.
ويتجه العديد من المهاجرين إلى إيطاليا، التي عادة ما تسمح لرجال الإنقاذ بالرسو في موانئها وعلى متنها الأشخاص الذين تم إنقاذهم. 
ووفقاً لوزارة الداخلية الإيطالية، وصل ما يقرب من 8670 مهاجراً إلى السواحل الإيطالية خلال هذا العام، وهو تقريباً العدد نفسه المسجل في الفترة نفسها العام الماضي.

البحر المتوسط
المهاجرين
ليبيا
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