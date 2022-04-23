السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
انطلاق عملية عسكرية عراقية لتجفيف منابع الإرهاب
هليكوبتر عراقية تحلق في إطار عملية «الإرادة الصلبة» لملاحقة فلول «داعش» (رويترز)
24 ابريل 2022 02:36

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

 شرعت القوات العراقية، أمس، في تنفيذ عملية لملاحقة عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في مناطق غربي البلاد، وتجفيف منابع الإرهاب. 
وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان، إن القوات الأمنية نفذت المرحلة الثانية من عملية «الإرادة الصلبة» غربي البلاد لملاحقة عناصر تنظيم «داعش» بمشاركة قوات في قيادات عمليات الأنبار والجزيرة وكربلاء وقوات من قيادة حرس الحدود في غرب الأنبار والفرات الأوسط.
كما تشارك في العملية القوات الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب وفرقة الرد السريع، بعمليات نوعية نحو أهداف محددة في مناطق مختلفة من خلال قوات محمولة جواً بالطائرات المروحية تتضمن كمائن في عمق الصحراء بإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية.
وأوضحت أن هذه العملية تأتي بالتزامن مع فعاليات تعرضية أخرى تنفذها القوات في قواطع عمليات ديالى سامراء وشرقي محافظة صلاح الدين وجنوبي محافظة كركوك، لتجفيف منابع الإرهاب، وملاحقة عناصر «داعش»، وتطهير الأراضي من دنس الإرهاب والجريمة بمختلف صورها.
من جهته، دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، القائد العام للقوات المسلحة، القوات العراقية إلى الالتزام بالأوامر العسكرية، وتوخي الحذر والدقة خلال تنفيذ الواجبات لمواجهة التنظيم الإرهابي، متعهداً بسحق أمير «داعش» الجديد في العراق.
وقال الكاظمي، خلال إشرافه على انطلاق العملية في غرب الأنبار ولقائه بقادة العمليات والأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها: «أقول للدواعش لقد اختبرتمونا في مختلف المجالات، عسكرياً وأمنياً، وإننا يومياً نسجل الانتصار تلو الانتصار، وأنتم تخسرون يوماً بعد يوم، ليس هناك خيار أمامكم سوى الموت، ولن نطمئن إلا بسحقكم».
جاء ذلك، فيما أفاد مصدر أمني عراقي، أمس، باستهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي، بعبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق، ضمن حدود محافظة المثنى، دون أن يسفر عن إصابات بشرية.

العراق
الإرهاب
القوات العراقية
آخر الأخبار
«أبوظبي لأصحاب الهمم» بطل خماسيات الكرة في «زايد العليا الرمضانية»
الرياضي
«أبوظبي لأصحاب الهمم» بطل خماسيات الكرة في «زايد العليا الرمضانية»
اليوم 11:37
سيلفا يمدد عقده مع سوسيداد
الرياضي
سيلفا يمدد عقده مع سوسيداد
اليوم 11:26
ألمانيا تسجل تراجعاً جديداً في معدل الإصابة بكورونا
عربي ودولي
ألمانيا تسجل تراجعاً جديداً في معدل الإصابة بكورونا
اليوم 11:25
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب
عربي ودولي
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب
اليوم 11:05
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
الرياضي
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
اليوم 10:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©