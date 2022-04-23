الأمم المتحدة تدين انفجار قندوز

كابول (وكالات)

أدان نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في أفغانستان رامز الأكبروف، الانفجار الذي وقع، أمس الأول، في مسجد بمنطقة «الإمام صاحب» بولاية «قندوز» شمال البلاد، فيما قدم تعازيه لأسر الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان، أن الحوادث الأخيرة في أفغانستان تذكير مؤلم بانعدام الأمن وبالمخاطر التي يواجهها الشعب الأفغاني يومياً، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية.

وأضاف الأكبروف: «الاستخدام العشوائي للعبوات الناسفة بدائية الصنع، التي تسببت بالفعل في سقوط أكثر من مئة مدني الأسبوع الجاري، أمر غير مقبول، ويجب أن يتوقف على الفور».

وإضافة إلى ذلك، ذكّر نائب الممثل الخاص جميع الأطراف بالوفاء الكامل بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وطالب الأكبروف بمحاسبة منفذي الانفجارات.

وكان أكثر من 33 مدنياً، بينهم أطفال، لقوا حتفهم في انفجار داخل مسجد بولاية قندوز شمالي أفغانستان، حسبما أفاد مسؤولون أمس الأول، وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد إن «43 آخرين أصيبوا في الهجوم، الذي وقع في منطقة الإمام صاحب في الولاية».

وقال مسؤول محلي في الولاية إن الانفجار استهدف مسجداً يحمل اسم «مولوي اسكندر».

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، ولكن أصابع الاتهام تشير إلى أن تنظيم «داعش» الإرهابي هو المشتبه به الرئيسي في هذا الحادث.

وتستهدف موجة جديدة من العنف البلد الذي مزقته الحرب بعد فترة من الهدوء النسبي.