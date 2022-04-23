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مقتل 3 جنود باكستانيين بهجوم عبر الحدود
مقتل 3 جنود باكستانيين بهجوم عبر الحدود
24 ابريل 2022 02:36

إسلام آباد (وكالات)

ذكر الجيش الباكستاني، أمس، أن 3 على الأقل من جنوده قتلوا على أيدي إرهابيين شنوا هجوماً عبر الحدود من أفغانستان. وذكرت هيئة العلاقات العامة المشتركة لأفرع القوات المسلحة، الجناح الإعلامي للجيش، في بيان، أن متطرفين فتحوا النار على القوات في إقليم «خيبر-باختونخوا». وأشارت «الهيئة» إلى مقتل 3 جنود خلال تبادل إطلاق النار. وجاء في بيان «الهيئة»: «تدين باكستان بقوة استخدام الأراضي الأفغانية من جانب الإرهابيين لتنفيذ أنشطة ضد باكستان، وتتوقع ألا تسمح الحكومة الأفغانية بإجراء مثل تلك الأنشطة في المستقبل».
يشار إلى أن حركة «طالبان الباكستانية» عززت حملتها العنيفة في الأشهر الأخيرة. وتوصلت حكومة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إلى وقف لإطلاق النار مع الحركة في نوفمبر الماضي.
غير أن الحركة أنهت وقف إطلاق النار بعد شهر، متهمة الحكومة بانتهاك بنود الاتفاق.

باكستان
الجيش الباكستاني
أفغانستان
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