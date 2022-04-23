موسكو: استهداف مخزن كبير للأسلحة قرب أوديسا

موسكو (وكالات)

أكد الجيش الروسي، أمس، أنه استهدف «بصواريخ بالغة الدقة» مخزناً كبيراً قرب أوديسا في جنوب أوكرانيا، يحوي أسلحة تسلمتها القوات الأوكرانية من الولايات المتحدة ودول أوروبية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن «القوات المسلحة الروسية عطلت، بصواريخ بالغة الدقة وبعيدة المدى، منشأة لوجستية في المطار العسكري قرب أوديسا كانت تخزن فيها كمية كبيرة من الأسلحة الأجنبية التي سلمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية».

وأوضحت الوزارة أن الصواريخ الروسية البالغة الدقة استهدفت، أمس، ما مجموعه 22 موقعاً عسكرياً أوكرانياً، وخصوصاً ثلاثة مخازن أسلحة وذخائر قرب إيليتشيوفكا وكراماتورسك جرى تدميرها. وأورد المصدر أن الطيران الروسي نفذ أمس ضربات استهدفت 79 موقعاً عسكرياً أوكرانياً، وقصف 16 مخزناً للمدفعية والوقود.