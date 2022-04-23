اجتماع في ألمانيا لمناقشة الاحتياجات الأمنية الأوكرانية

واشنطن (وكالات)

دعت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» 40 دولة حليفة إلى الاجتماع في ألمانيا الأسبوع المقبل، لمناقشة الاحتياجات الأمنية الطويلة المدى لكييف، حتى مع استمرار المواجهة في شرق أوكرانيا وجنوبها.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، إن وزراء الدفاع وكبار الجنرالات من 20 دولة أعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» ومن غير الأعضاء، وافقوا على دعوة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن للاجتماع، يوم الثلاثاء، في قاعدة رامشتاين الجوية التابعة للقوات الأميركية غربي ألمانيا.

ووصف كيربي الاجتماع بأنه عبارة عن مشاورات ستتطرق إلى السبل التي يمكن لشركاء أوكرانيا من خلالها المساهمة في تعزيز قوتها العسكرية بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية.

وقال كيربي للصحافيين: «أحد الأشياء التي يريد الوزير أوستن طرحها الثلاثاء في رامشتاين هو بداية مناقشة مع الدول التي لديها تفكير مماثل فيما يتعلق بالعلاقات الدفاعية الطويلة الأمد التي ستحتاج إليها أوكرانيا للمضي قدماً». وأضاف: «يتعلق الأمر إلى حد كبير بتحديث الجيش الأوكراني، والتأكد من أن جيشهم لا يزال قوياً وقادراً على المضي قدماً، ولا يتعلق الأمر بالضمانات الأمنية، وإنما يتعلق بوضعيتهم العسكرية الفعلية».

وقال كيربي، إن أوستن والحاضرين سيناقشون كيف يمكنهم الاستمرار بالمساعدة في تلبية احتياجات أوكرانيا الحالية والأسلحة التي يمكن أن يوفرها مختلف الشركاء مع تطور الأزمة.