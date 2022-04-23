غرق زورق على متنه 60 شخصا في لبنان

قال وزير النقل اللبناني إن طفلة لقيت حتفها وأنقذ أكثر من 40 شخصا في أعقاب غرق زورق قبالة ساحل مدينة طرابلس بشمال لبنان السبت. وفي وقت سابق اليوم، قال الصليب الأحمر على تويتر إن حوالي 60 شخصا كانوا على متن الزورق. وقال مجلس الوزراء اللبناني، في بيان نُشر على صفحته في موقع فيسبوك، إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي يتابع غرق زورق يقل ركاباً انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون. وأوضحت قناة "الجديد" التلفزيونية، في تغريدة على موقع تويتر، أن القوات البحرية في الجيش اللبناني أنقذت معظم الركاب الذين كانوا على متن الزورق الغارق والعمل جار على إنقاذ الآخرين.