السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
غرق زورق على متنه 60 شخصا في لبنان
عمليات إنقاذ الزورق
23 ابريل 2022 23:52

قال وزير النقل اللبناني إن طفلة لقيت حتفها وأنقذ أكثر من 40 شخصا في أعقاب غرق زورق قبالة ساحل مدينة طرابلس بشمال لبنان السبت.
وفي وقت سابق اليوم، قال الصليب الأحمر على تويتر إن حوالي 60 شخصا كانوا على متن الزورق.
وقال مجلس الوزراء اللبناني، في بيان نُشر على صفحته في موقع فيسبوك، إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي يتابع غرق زورق يقل ركاباً انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون.
وأوضحت قناة "الجديد" التلفزيونية، في تغريدة على موقع تويتر، أن القوات البحرية في الجيش اللبناني أنقذت معظم الركاب الذين كانوا على متن الزورق الغارق والعمل جار على إنقاذ الآخرين.

المصدر: رويترز
لبنان
طرابلس
غرق
زورق
آخر الأخبار
«أبوظبي لأصحاب الهمم» بطل خماسيات الكرة في «زايد العليا الرمضانية»
الرياضي
«أبوظبي لأصحاب الهمم» بطل خماسيات الكرة في «زايد العليا الرمضانية»
اليوم 11:37
سيلفا يمدد عقده مع سوسيداد
الرياضي
سيلفا يمدد عقده مع سوسيداد
اليوم 11:26
ألمانيا تسجل تراجعاً جديداً في معدل الإصابة بكورونا
عربي ودولي
ألمانيا تسجل تراجعاً جديداً في معدل الإصابة بكورونا
اليوم 11:25
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب
عربي ودولي
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب
اليوم 11:05
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
الرياضي
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
اليوم 10:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©