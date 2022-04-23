زيلينسكي يعقد مؤتمراً صحفياً حول الأزمة الأوكرانية
زيلينسكي يعقد مؤتمرا صحفيا في محطة لمترو الأنفاق في كييف
23 ابريل 2022 23:17
عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، مؤتمراً صحفياً مطولاً تحدث فيه جوانب مختلفة من الأزمة الأوكرانية. وقال إن بلاده تريد أن تكون الولايات المتحدة أحد الضامنين لأمنها في مواجهة أي تهديدات مستقبلية.وفي مؤتمر صحفي في العاصمة كييف قبيل زيارة مسؤولين أمريكيين كبار غداً الأحد، قال زيلينسكي، إنه يتوقع نتائج ملموسة تتضمن اتفاقاً لتوفير المزيد من الأسلحة. وأضاف أنه يتوقع أن تتحدث الولايات المتحدة مع ألمانيا حول تزويد أوكرانيا بالأسلحة. وكشف الرئيس الأوكراني، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن سيتوجهان إلى كييف، غداً الأحد، لإجراء محادثات.
وأضاف أنه سيبحث مع بلينكن وأوستن أنواع الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا. وأعرب عن اعتقاده بأن روسيا قد تستخدم سلاحا نوويا، لكنه لا يريد أن يتصور إمكانية حدوث ذلك. وبشأن المحادثات مع روسيا، قال زيلينسكي، إن إمكانية إجراء لقاءات أخرى في تركيا تعتمد على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن كييف تريد إجراء محادثات جوهرية، مهدداً بالانسحاب من المفاوضات إذا قتل الجنود الأوكرانيون الباقون في مدينة ماريوبول.وأوضح أن ثمانية أشخاص، بينهم طفل عمره ثلاثة أشهر، قتلوا في ضربات صاروخية على مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا اليوم. وتنفي موسكو استهداف المدنيين.