زيلينسكي يهدد بوقف المفاوضات مع روسيا

هدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بالانسحاب من المفاوضات مع روسيا إذا قتل الجنود الأوكرانيون الباقون في مدينة ماريوبول.

كان أوليكسي أرستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني أعلن، في وقت سابق اليوم السبت، أن القوات الروسية استأنفت الضربات الجوية وتحاول اقتحام مجمع «آزوفستال» للصلب، حيث تتحصن القوات الأوكرانية الباقية في مدينة ماريوبول.

وقد جدد الرئيس الأوكراني دعوته إلى لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لإنهاء الحرب".

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي عقده داخل محطة مترو في وسط العاصمة كييف "أعتقد أن من بدأ هذه الحرب يمكنه أن ينهيها"، مكرراً أنه "لا يخشى لقاء" الرئيس الروسي إذا كان ذلك سيتيح التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

ووضعت روسيا شروطاً لوقف عمليتها العسكرية في روسيا بينها نزع سلاح أوكرانيا وعدم السماح لكييف بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).





المصدر: آ ف ب