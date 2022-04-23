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بريطانيا تؤكد تزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة
جندي أوكراني في خندق وبجانبه صاروخ "جافلين" المتكور المضاد للدبابات
23 ابريل 2022 21:18

أكدت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، أنها ماضية في تزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة. 
جاء ذلك عقب اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتأكيد على أن بريطانيا ستقدم أسلحة جديدة لدعم دفاع أوكرانيا ضد العملية العسكرية الروسية.
وجاء في بيان نشره مكتب جونسون "أكد رئيس الوزراء أن المملكة المتحدة ستقدم المزيد من المساعدات العسكرية الدفاعية، بما في ذلك مركبات وطائرات مسيرة وأسلحة مضادة للدبابات".
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها استخدمت صواريخ عالية الدقة، اليوم السبت، لتدمير محطة لوجستية في مدينة أوديسا حيث يتم تخزين شحنات ضخمة من الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
وأضافت الوزارة، في منشور على الإنترنت، أن القوات الروسية قتلت اليوم ما يصل إلى 200 جندي أوكراني ودمرت أكثر من 30 مركبة بعضها مدرعة.

المصدر: آ ف ب
بريطانيا
أسلحة
أوكرانيا
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