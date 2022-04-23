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100 قتيل بانفجار منشأة غير قانونية لتكرير النفط في نيجيريا
انفجار في نيجيريا
23 ابريل 2022 21:03

قال مسؤول حكومي محلي ومنظمة غير حكومية، اليوم السبت، إن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم في انفجار وقع في مستودع غير قانوني لتكرير النفط في ولاية ريفرز النيجيرية.
وأوضح مفوض الدولة للموارد البترولية جودلاك أوبيا "شب الحريق في موقع تموين غير قانوني وأثر على أكثر من 100 شخص احترقوا وتعذر التعرف عليهم".
وتكرير النفط الخام بشكل غير قانوني عمل مربح في نيجيريا ولكن مع تبعات مميتة. حيث يسحب النفط الخام من شبكة خطوط أنابيب مملوكة لشركات نفط كبرى ويكرره إلى منتجات في خزانات مؤقتة.
وتؤدي هذه العملية المحفوفة بالمخاطر إلى وقوع حوادث دامية وإلى تلوث بيئي.

المصدر: رويترز
نيجيريا
انفجار
النفط
التكرير
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