روسيا توجه اتهاماً خطيراً إلى بريطانيا

جندي أوكراني يحمل سلاحاً مضاداً للدبابات قرب كييف (أ ف ب)
23 ابريل 2022 20:24
نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم السبت، عن مصدر أمني روسي قوله إنه جرى إرسال خبراء من القوات الخاصة البريطانية إلى غرب أوكرانيا. وقالت أعلى هيئة تحقيق رسمية في روسيا إنها تحقق في نشر نحو 20 عضواً من هذه القوة الخاصة إلى منطقة لفيف. وهذه القوات الخاصة هي من قوات النخبة العسكرية البريطانية المدربة على القيام بالعمليات الخاصة والمراقبة ومكافحة الإرهاب. وقالت لجنة التحقيق الروسية، في بيان، إنها ستتابع التقرير الذي أفاد بإرسالهم "لمساعدة الأجهزة الخاصة الأوكرانية في تنظيم أعمال تخريبية في أراضي أوكرانيا". وقالت بريطانيا إنها أرسلت مدربين عسكريين إلى أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام لتدريب القوات المحلية على استخدام الأسلحة المضادة للدبابات، لكن الحكومة البريطانية قالت في 17 فبراير الماضي، أي قبل أسبوع من بدء العملية العسكرية الروسية، إنها سحبت جميع القوات باستثناء القوات اللازمة لحماية السفير البريطاني.