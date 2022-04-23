المجلس العسكري في غينيا يعلن قراراً بشأن الرئيس السابق

أعلن المجلس العسكري الحاكم في غينيا، قرارا مهما يتعلق بالرئيس السابق ألفا كوندي الذي قاد البلاد لما يقرب من 11 عامًا.

وأطاح انقلاب عسكري بكوندي في 5 سبتمبر 2021.

وأعلن المجلس الحاكم أن الرئيس الغيني السابق بات "حراً" في تحركاته واستقبال أقاربه.

ذكر بيان رسمي أن رئيس المجلس العسكري المقدم مامادي دومبويا "يُعلم الرأي العام في البلاد والعالم أن رئيس الجمهورية السابق (كوندي) أصبح حراً بشكل نهائي".

وأضاف البيان أنه "مع استمرار تمتعه بالحماية اللازمة، سيتمكن (كوندي) من استقبال أفراد عائلته البيولوجية أو السياسية أو أصدقائه أو أقاربه بناء على طلبه".

وأكد البيان أن المقدم دومبويا "يطمئن شعب غينيا والمجتمع الدولي أن كرامة وسلامة البروفيسور ألفا كوندي ستكونان مصانتين على الدوام".

كان المقدم مامادي دومبويا استولى على السلطة في الخامس من سبتمبر 2021 وأطاح الرئيس ألفا كوندي الذي كان يتولى السلطة منذ أواخر 2010.

ومنذ ذلك الحين، تولى دومبويا الرئاسة وتعهد بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين من دون أن يحدد أي موعد لذلك.

المصدر: آ ف ب