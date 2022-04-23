قتلى وجرحى بقصف صاروخي على أوديسا

قال أندريه يارماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني في منشور على الإنترنت إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 18 آخرون في هجوم صاروخي على مدينة أوديسا بجنوب البلاد اليوم السبت. وكتب يرماك، عبر موقع "تلغرام"، يقول "أوديسا: مقتل خمسة أوكرانيين وإصابة 18. إنهم فقط من تمكنا من العثور عليهم (حتى الآن). الأرجح أن الحصيلة ستكون أكبر". وأضاف أن بين الضحايا "رضيعا في شهره الثالث".كان قائد ميداني أوكراني قد ذكر في وقت سابق من اليوم أن صاروخين سقطا على منشأة عسكرية ومبنيين سكنيين في أوديسا. وأكد سلاح الجو الأوكراني، عبر موقع فيسبوك، أن المدينة الساحلية استهدفت بصواريخ أطلقت من مقاتلات "تو-95" فوق بحر قزوين. وأورد أن صاروخين أصابا منشأة عسكرية فيما أصاب صاروخان آخران مباني سكنية وتمكن نظام الدفاع الجوي من تدمير صاروخين إضافيين. وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر أن "الهدف الوحيد للضربات الصاروخية على أوديسا هو (إثارة) الرعب".