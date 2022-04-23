اليابان تتعهد بتقوية جيشها وقدراتها الدفاعية

يوشيماسا هاياشي وزير خارجية اليابان (يمين) يدلي بتصريح على متن حاملة الطائرات الأميركية
23 ابريل 2022 18:39
تعهد يوشيماسا هاياشي وزير خارجية اليابان، اليوم السبت، بأن تقوي بلاده جيشها لمساعدة الولايات المتحدة في الحفاظ على أمن المنطقة. وقال للصحفيين، خلال زيارة على متن حاملة الطائرات الأميركية «يو.إس.إس أبراهام لنكولن» في البحر جنوبي طوكيو، إن اليابان «ستقوي بشكل كبير» قدراتها الدفاعية، وستعمل عن قرب مع الولايات المتحدة. وتحدث هاياشي وسط مخاوف في اليابان من أن تستعمل الصين قوتها العسكرية لتهديد الجزر اليابانية القريبة منها. وعبرت اليابان أيضاً عن قلقها من العلاقات الأمنية المتنامية بين بكين وموسكو، والتي شملت مناورات مشتركة في المياه المحيطة باليابان. وتنفي الصين تلك المخاوف وتقول إن نياتها سلمية.