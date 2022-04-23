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انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي في العراق
رتل من قوات التحالف الدولي في العراق
23 ابريل 2022 18:23

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، أن رتلاً للدعم اللوجستي للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي تعرض لانفجار.
ووقع الانفجار ضمن حدود محافظة المثنى.
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن المصدر قوله إن «عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق الدولي السريع، انفجرت أثناء مرور رتل التحالف الدولي، دون أن تسفر عن إصابات تذكر».
ووفقاً للتقارير الإعلامية «تزايدت خلال الشهر الجاري انفجارات مماثلة تستهدف مرور أرتال الدعم اللوجستي للتحالف الدولي، وهي متفاوتة في مدى نشاطها».
وينفذ إرهابيون هجمات في العراق، من حين لآخر، ضد المدنيين وقوات الأمن والجيش.

المصدر: د ب أ
التحالف الدولي ضد داعش
العراق
انفجار
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