الصين تحذر من ارتفاع إصابات كورونا

حذرت الصين من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في الأيام المقبلة بعد تسجيل 15 إصابة جديدة حتى الساعة الرابعة مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي في العاصمة بكين. وذكرت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن إجمالي الإصابات بلغ 20 حالة في اليومين الماضيين، فيما تعهدت السلطات المحلية بإجراء المزيد من الاختبارات لمنع انتشار الفيروس، طبقا لما ذكرته سلطات الصحة بالمدينة في بيان موجز. وقال بانج شينجو، أحد المسؤولين لدى هيئة الصحة في المدينة "لقد كان ينتشر (الفيروس) بصمت على مدى أسبوع". وأضاف "من المتوقع اكتشاف المزيد من حالات الإصابة وسنجري المزيد من الاختبارات". وقالت الحكومة المحلية إنها ستغلق إحدى المدارس لمدة أسبوع وستبدأ اختبار الطلاب والعمال هناك بعد إصابة عشرة طلاب من مدرسة متوسطة بفيروس كورونا أمس الجمعة.