أوكرانيا تكشف حصيلة كبيرة لقتلى الجيش الروسي

كشفت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، عن حصيلة كبيرة لقتلى الجيش الروسي منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي. وذكر بيان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية نشرته في صفحتها على موقع «فيسبوك» أن 21 ألفاً و600 جندي روسي قتلوا منذ بدء العملية، وحتى اليوم السبت.وقال البيان إن «القوات الأوكرانية دمرت أيضاً 854 دبابة و2205 مركبات قتالية مدرعة، و403 منظومات مدفعية، و143 منظومة إطلاق صواريخ متعددة، و69 منظومة مضادة للطائرات»، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم). وأضاف: «شملت الخسائر أيضاً 177 طائرة و154 مروحية و1543 مركبة، و8 زوارق و76 صهريج وقود، و182 طائرة مسيرة و27 وحدة معدات خاصة، وأربع منظومات متحركة لصواريخ باليستية قصيرة المدى». كان ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أقر، في السابع من الشهر الجاري، بسقوط عدد كبير من القتلى من القوات الروسية، واصفاً ذلك بـ«مأساة كبرى بالنسبة لنا». ولم يعلن بيسكوف عدداً محدداً. وفي 25 مارس الماضي، أعلنت هيئة الأركان العامة الروسية، مقتل 1351 جندياً روسياً وإصابة 3825 آخرين.