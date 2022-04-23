آخر مستجدات الوضع الميداني في أوكرانيا

دوت صفارات الإنذار، اليوم السبت، في العاصمة كييف ومدن أخرى، ووجهت السلطات دعوات إلى السكان للنزول إلى الملاجئ. وقال أوليكسي أرستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم السبت، إن القوات الروسية استأنفت الضربات الجوية وتحاول اقتحام مجمع «آزوفستال» للصلب، حيث تتحصن القوات الأوكرانية الباقية في مدينة ماريوبول. وذكر على شاشة التلفزيون الرسمي: «يحاولون سحق المقاومة الأخيرة للمدافعين عن ماريوبول في منطقة آزوفستال». وأعلنت السلطات الأوكرانية سقوط صاروخ على مدينة أوديسا الساحلية. وأكدت السلطات المحلية، في بيان نُشر على الإنترنت "أوديسا تعرضت لضربة صاروخية. أصيبت بنية تحتية".