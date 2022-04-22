بريطانيا: استمرار الأزمة الأوكرانية حتى نهاية 2023

نيودلهي (وكالات)

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، أن الأزمة في أوكرانيا قد لا تنتهي سريعاً، نظراً للمقاومة الصلبة التي يواجهها الهجوم الروسي.

ولدى سؤاله عمّا إذا كان يتفق مع تقييمات استخباراتية تفيد بأن القتال قد يتواصل حتى نهاية العام المقبل، قال للصحافيين في نيودلهي: «المؤسف هو أن هذا احتمال واقعي».

وأشاد بالمقاومة الأوكرانية، وحدد الدعم العسكري المخطط والمحتمل لأوكرانيا وجيرانها.

وقال جونسون، إن إجراء مفاوضات «واقعية» لإنهاء الصراع «لا يبدو مرجحاً في الوقت الحالي»، لكن أوروبا وأوكرانيا ستحتاجان في النهاية إلى مناقشة الترتيبات الأمنية المستقبلية.

وتابع: «ما يريده الأوكرانيون، وأعتقد أنه ما سينالونه، هو مجموعة ضمانات أمنية من دول تفكّر مثل أوكرانيا، ضمانات أمنية حول ما يمكننا القيام به لدعمهم»، وقد يشمل ذلك الأسلحة والتدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية للسماح لأوكرانيا بمنع الهجمات الروسية في المستقبل.

وأعلن جونسون أن المملكة المتحدة تدرس إرسال دبابات إلى بولندا لكي تُرسل وارسو دباباتها إلى القوات الأوكرانية التي تواجه روسيا.

وأوضح خلال زيارة تمتدّ يومين في الهند: «ندرس إرسال دبابات إلى بولندا لمساعدتهم، فيما يرسلون بعض دباباتهم من طراز (تي-72 إس) إلى أوكرانيا».