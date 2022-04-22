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روسيا تسعى للسيطرة على دونباس وجنوب أوكرانيا
روسيا تسعى للسيطرة على دونباس وجنوب أوكرانيا
23 ابريل 2022 01:58

زابوريجيا (وكالات) 

أعلنت موسكو أنها تسعى للسيطرة على جنوب أوكرانيا ومنطقة دونباس بالكامل بعد شهرين على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وقال مسؤول عسكري روسي كبير، أمس، إن «أحد أهداف الجيش الروسي هو بسط سيطرة كاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا»، في إشارة إلى «المرحلة الثانية من العملية الخاصة» التي تهدف بين أمور أخرى إلى «ضمان ممر بري باتجاه شبه جزيرة القرم». ونقلت وكالات أنباء حكومية روسية عن رستم مينيكاييف، نائب قائد المنطقة العسكرية المركزية في روسيا، قوله إن السيطرة الكاملة على جنوب أوكرانيا ستمهد سبيلا للوصول إلى الجزء الانفصالي الذي تسيطر عليه روسيا في مولدوفا في الغرب. وسيؤدي ذلك إلى عزل الساحل الأوكراني بالكامل وسيترتب عليه الاندفاع لمئات الأميال غرباً وراء الخطوط الحالية، فيما وراء المدينتين الكبريين ميكولايف وأوديسا في أوكرانيا.
وأوكرانيا التي حصلت من الغرب على شحنات أكبر من الأسلحة في الأيام الأخيرة، تواصل التأكيد على قدرتها على إخراج القوات الروسية من البلاد.
وأكدت كييف أن مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية التي تقول موسكو إنها «حررتها» لا تزال تقاوم القوات الروسية، مشيرة إلى أن آلاف المقاتلين الأوكرانيين يواصلون القتال بضراوة للدفاع عن مجمع آزوفستال الهائل للصناعات المعدنية الذي يتحصن فيه أيضاً مدنيون.وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين على الأرجح.

موسكو
أوكرانيا
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الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
دونباس
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