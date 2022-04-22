أذربيجان تدعو لاتفاق سلام سريع مع أرمينيا

باكو (وكالات)

دعا رئيس أذربيجان إلهام علييف، أمس، إلى إجراء مفاوضات قريباً بشأن إبرام معاهدة سلام مع أرمينيا، لكنه قال إن عليها أن تتخلى عن المطالبة بالسيادة على أي من أراضي بلاده، حسبما أفادت وكالة أنباء إنترفاكس.

وقال علييف إن الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين اللتين خاضتا آخر حرب كبيرة بينهما في 2020 يمكن أن تتوصلا إلى اتفاق بسرعة، إذا قبلت أرمينيا بالمبادئ التي طرحتها بلاده.

ونقلت الوكالة عنه القول: «يجب على أرمينيا أن تعترف رسمياً بوحدة أراضي أذربيجان، إلى جانب الإقرار بأنه ليست لها سيادة على أي من أراضي أذربيجان، ولن تكون لها أي مطالب من هذا النوع مستقبلاً أيضاً».

وقال إنه إذا لم يتحقق ذلك، «لن نعترف بوحدة أراضي أرمينيا، وسنعلن ذلك رسمياً».

وفي حديث أمام برلمان أرمينيا بعد تصريحات علييف، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إنه لن يوقع أي اتفاق سلام مع أذربيجان دون استشارة الأرمن في ناجورنو قرة باغ.