تحذير من تأثير الصراعات على الأمن الغذائي

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات، أمس، أن انعدام الأمن الغذائي الحاد والجماعي غير مقبول في الوقت الراهن، ورغم ذلك، فإنه من المتوقع أن تسجيل انعدام غذاء قياسي خلال العام الجاري.

وشددت الدولة، في بيان أدلى به الوفد الإماراتي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي في جلسة خاصة بشأن الصراعات والجوع، على أهمية دور المجلس في تحقيق السلام والأمن الدوليين، والوفاء بالتزاماته تجاه الشعوب.

ولفتت الحاجة الملحة لزيادة كبيرة في الاستثمارات الخاصة بالغذاء والمياه، مؤكدة أن مرونة أنظمة الغذاء والمياه المحلية، هي الأكثر فاعلية بين الخيارات منخفضة التكاليف للحيلولة دون المخاطر المرتبطة انعدام الأمن الغذائي والصراعات وإدارتها.

وأوضحت أنه يتعين على المجلس لفت الانتباه للبعد الخاص للعمر والجنس فيما يتعلق بالجوع المرتبط بالصراعات، مؤكدة أن مناقشة وإدراك المجلس للحاجة الفريدة للنساء والأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم تحسن فاعلية الإجراءات والمحاسبة من أجل دعم هذه الفئات الأكثر تضرراً.